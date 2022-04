Stand: 08.04.2022 10:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Vollsperrung der A7 in Richtung Norden nach Lkw-Unfall

Die A7 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe (Kreis Segeberg) voraussichtlich noch bis etwa 13 Uhr gesperrt. Laut Polizei war zwischen den Anschlussstellen in der vergangenen Nacht ein Lastwagen verunglückt. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Der Lkw hat schwere und lange Betonteile geladen - dadurch ist die Bergung laut Polizei kompliziert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 12:00

Baubeginn am Bahnhof Bad Oldesloe

Für knapp 5,5 Millionen Euro wird von heute an der Bahnhof in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) saniert. Es geht um mehr Barrierefreiheit, heißt es von der Deutschen Bahn, die damit eine bundesweite Initiative weiterführt. In Bad Oldesloe sollen alle Bahnsteige um fast 40 Zentimeter erhöht werden, damit Fahrgäste in Zukunft ohne Stufen in die Züge einsteigen können. Außerdem werden neue Markierungen für sehbehinderte Menschen gesetzt. Gebaut wird möglich nachts, damit die Beeinträchtigungen für Bahnreisende möglichst klein bleiben. Im Herbst dieses Jahres soll alles fertig sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 10:00

Karl-May-Spiele ab Juni

Ab Juni soll es in in Bad Segeberg wieder Karl-May-Spiele geben. Heute will die Kalkberg GmbH bekannt geben, mit wie vielen Zuschauern und unter welchen Bedingungen der diesjährigen "Ölprinz" bis September gespielt werden soll. In wenigen Tagen soll dann der Ticketverkauf starten. Alle, die schon 2020 Tickets gekauft haben, können diese in diesem Jahr benutzen, da die Karl-May-Spiele in den vergangen beiden Jahren ausgefallen sind. Die Premiere für das neue Winnetou-Abenteuer mit Alexander Klaws in der Hauptrolle ist für den 25. Juni geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Orientierung für Ukraine-Flüchtlinge

Die Volkshochschule (VHS) Bad Segeberg bietet in der Landesunterkunft den Menschen aus der Ukraine sogenannte Orientierungshilfe-Kurse. Ziel sei es, den Geflüchteten etwas über das Leben in Deutschland zu erklären, es sei aber kein Kurs über deutsche Leitkultur. Laut Julia Franke von der VHS sollen die Menschen hier ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Viele der dreitägigen Kurse finden auf Russisch statt, da so schnell nicht genug ukrainische Dolmetscher gefunden wurden. Nach Ostern will die VHS auch Sprachkurse für Ukrainerinnen und Ukrainer anbieten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Dieaktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.163,3, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.026,6 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 962,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.168,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30 Uhr

