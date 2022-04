Stand: 07.04.2022 10:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Aufräumarbeiten in Wäldern dauern an

Auch sechs Wochen nach den schweren Winterstürmen sind die Forstwirte in ihren Wäldern immer noch mit Aufräumen beschäftigt - so zum Beispiel im Revier von Maximilian Scheel bei Reinbek (Kreis Stormarn). Dort sind laut Scheel doppelt so viele Bäume durch die Stürme umgefallen, wie normalerweise im Jahr nachhaltig genutzt werden. Entsprechend viel sei zu tun. Dabei wird die Zeit immer knapper, denn je länger das tote Holz im Wald bleibt, desto größer ist die Gefahr, dass der Borkenkäfer sich ausbreitet, erklärt Maximilian Scheel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30 Uhr

Blutspenden an Ostern

Kurz vor Ostern weist der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit Sitz in Lütjensee (Kreis Stormarn) auf die Sondertermine an den Feiertagen hin. Gründonnerstag kann zum Beispiel in Trittau (Kreis Stormarn) oder auch in Haseldorf (Kreis Pinneberg) Blut gespendet werden. Am Sonnabend gibt es die Möglichkeit in Kaltenkirchen. Die Sondertermine sind nötig, damit auch in der Woche nach den Feiertagen noch genug Blutreserven vorhanden sind, sagt das DRK. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30 Uhr

B432: Mehrere Verletzte nach Unfall

Gestern Nachmittag war ein 28-Jähriger bei Leezen (Kreis Segeberg) mit seinem Auto von der B432 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Pkw hatte sich dann überschlagen und war im Gegenverkehr frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der junge Mann und die beiden Insassen aus dem anderen Auto im Alter von 77 und 68 Jahren wurden schwer verletzt. Noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte da waren, kam laut Leitstelle zufällig ein Rettungswagen an der Unfallstelle vorbei und konnte Erste Hilfe leisten. Warum der 28-Jährige von der Straße abkam, ist unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.132,3, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.016,4 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 764,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.178,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30 Uhr

