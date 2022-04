Stand: 04.04.2022 09:15 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Reinbek: Gelockerte Besuchsregeln im St. Adolf Stift

Das St. Adolf Stift in Reinbek (Kreis Stormarn) lockert seine Besuchsregeln: Ein Patient darf am Tag jetzt einen Besucher empfangen. Dabei gilt die FFP2-Maskenpflicht. Einen Impf- oder Testnachweis braucht der Besucher nicht mehr. In den Regio Kliniken in Elmshorn und Pinneberg gelten ähnliche Regeln. In den Asklepios-Kliniken in Bad Oldesloe herrscht dagegen noch ein Besuchsstopp, genauso wie in den Segeberger Kliniken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30

Feuer in Pinneberger Lagerhalle

In Pinneberg hat es gestern am frühen Abend ein Feuer in einer Lagerhalle gegeben. Nach Angaben der Leitstelle fingen Baumaterialien in einer alten Fabrikhalle in der Hermannstraße an zu brennen. Rund 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Warum es gebrannt hat, ist noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Sternreiter sammeln 8.000 Euro für Ukraine

Etwa 8.000 Euro sind gestern beim sogenannten Sternritt nach Quickborn (Kreis Pinneberg) zusammengekommen. Etwa 50 Reiter aus Kaltenkirchen (Kreis Segeberg), Hamburg und Quickborn hatten sich auf den Weg zum Rathausplatz gemacht, um Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine zu sammeln. Mit dem Geld sollen alltägliche Dinge wie Handtücher oder Schulränzen gekauft werden, erklärte Andreas Thorn vom Verein "Quickborn hilft". Bisher sind etwa 200 Flüchtlinge aus der Ukraine in Quickborn angekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg siegen gegen Borussia Bocholt

In der zweiten Frauen-Bundesliga haben die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg (SV HU) den letzten Tabellenplatz verlassen. Im Kellerduell bei Borussia Bocholt gewann der SV HU mit 1:0. Den Siegtreffer schoss die lange verletzte Malin Hegeler in der Nachspielzeit. Jetzt ist der SV HU Vorletzter - mit vier Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.196,7, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.183,7 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 938,9. Alle drei Kreise haben allerdings am Sonntag noch keine Zahlen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2022 | 08:30 Uhr