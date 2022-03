Stand: 31.03.2022 11:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Marburger Bund ruft zum Ärzte-Streik auf

Die Gewerkschaft Marburger Bund hat Ärzte an den kommunalen Kliniken auch in Südholstein für heute zu Warnstreiks aufgerufen. Zu den betroffenen Einrichtungen gehören die Regio Kliniken in Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg), die Segeberger Kliniken mit Standorten in Bad Segeberg und Norderstedt (beide Kreis Segeberg) und das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Dort war für 10 Uhr auch eine Kundgebung geplant. Die Patientenversorgung ist laut Marburger Bund in allen Krankenhäusern sichergestellt. In den bundesweiten Tarifverhandlungen fordert der Marburger Bund geregeltere Dienste und 5,5 Prozent mehr Gehalt für Ärztinnen und Ärzte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

Gemeinde Henstedt-Ulzburg reagiert auf Brücken-Kritik

Nach der Kritik von Naturschützern an der Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat die Verwaltung die Vorwürfe zurückgewiesen. Dabei geht es um die Verwendung von Tropenhölzern beim Bau der neuen Brücke im Naturschutzgebiet Schlappenmoor, die über einen Alsterlauf führt, und um die Bedrohung der Bachmuschel, eine streng geschützte Artt, durch den Bau. Das beauftragte Planungsbüro hat laut Gemeinde alles geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass das Naturschutzgebiet und damit auch die Bachmuschel nicht durch die Brücke gefährdet wird. Tropenholz wurde verbaut, weil es extrem lange haltbar und viel pflegeleichter sei, sagt die Gemeinde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

Pinneberg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Pinneberg sucht fünf junge Frauen, die am frühen Sonnabendmorgen einer anderen Frau am Pinneberger Bahnhof zu Hilfe gekommen sein sollen. Sie hatten demnach beobachtet, wie ein Mann eine Frau, die auf dem Weg zum Taxi war, festhielt. Als diese um Hilfe rief und sich wehrte, kamen die fünf jungen Frauen dazu. Der mutmaßliche Täter lief weg, auch nach ihm sucht die Polizei noch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

Im Kreis Pinneberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.131,2, im Kreis Segeberg bei 1.308,6 und im Kreis Stormarn bei 1.343,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

