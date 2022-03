Stand: 29.03.2022 10:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Deutschkurse in Reinbek sehr gefragt

Deutschkurse an der Volkshochschule Sachsenwald in Reinbek (Kreis Stormarn) sind aktuell sehr von Geflüchteten aus der Ukraine gefragt. Nach Angaben eines VHS-Sprechers sollen sie dort Sprache für den Alltag lernen. Die 42 Plätze der aktuellen Deutschkurse waren nach Angaben der Kursleiterin ganz schnell weg. Es gebe mittlerweile eine Warteliste. Vor allem Frauen aus der Ukraine wollen Deutsch sprechen und schreiben lernen. Die jüngste Teilnehmerin sei 19 Jahre alt, die älteste weit über 60, so die Kursleiterin. Ein Problem ist aktuell, dass es nicht genügend Lehrbücher gibt. Der Handel habe Lieferprobleme und nicht alle Teilnehmer könnten sich die Bücher leisten. Dafür soll laut VHS schnell eine Lösung gefunden werden. Auch in der Erstaufnahme im Levopark in Bad Segeberg ist die VHS aktiv. Dort werden momentan die wichtigsten Fragen zum Alltag in Schleswig-Holstein auf Ukrainisch beantwortet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Haftbefehl nach mutmaßlicher räuberischer Erpressung in Norderstedt

Ein 46-Jähriger wurde in der Nacht zu Sonnabend an der AKN-Haltestelle Friedrichsgabe in Norderstedt (Kreis Segeberg) überfallen und mit einer Waffe bedroht, wie die Polizei jetzt mitteilte. Beamte konnten zwei Verdächtige festnehmen, die das Smartphone des Mannes bei sich hatten. Gegen einen 39-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, ein 34-Jähriger wurde wieder frei gelassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Witzhave: Neun Millionen Schmuggelzigaretten entdeckt

In Witzhave (Kreis Stormarn) hat der Zoll in der vergangenen Woche neun Millionen Schmuggelzigaretten aus dem Verkehr gezogen. Der aufgedeckte Steuerschaden betrage mehr als 1,7 Millionen Euro, teilte das Zollfahndungsamt in Hamburg am Montag mit. Die Schmuggelware sei auf einem polnischen Kühlauflieger gefunden worden - dort sei sie hinter einer Ladung Champignons versteckt gewesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

Im Kreis Pinneberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 992,8, im Kreis Segeberg bei 1.203,6 und im Kreis Stormarn bei 1.258,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

