Stand: 22.03.2022 10:32 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Streiks am Hamburger Flughafen

Die Flieger bleiben am Boden: Am Hamburger Flughafen streiken heute wieder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen. Deshalb sind laut Airport alle Abflüge gestrichen. Ursprünglich sollten heute 88 Flüge ab Hamburg starten - daraus wird jetzt nichts. Wegen des Streiks sind die Sicherheitskontrollen komplett dicht. Ankünfte sind zwar weiter möglich, aber es kommt wohl zu Ausfällen und Verspätungen. Am Flughafen wurden heute eigentlich 18.000 Passagiere erwartet, so eine Sprecherin. Sie rechnet damit, dass viele ihren Flug auf morgen umbuchen. Dann könnte es voll werden. Wer also morgen ab Hamburg starten will, sollte möglichst früh zum Flughafen fahren und mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen einplanen. Auch an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Bremen, Stuttgart, Hannover, Düsseldorf und Köln/Bonn streikt heute das Sicherheitspersonal. Hintergrund sind Tarifverhandlungen: Ver.di fordert eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Verhandlungen sollen übermorgen weitergehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:30 Uhr

Bargteheide: Kanzlei soll Rodung untersuchen

Wer ist verantwortlich für die illegale Rodung in Bargteheide (Kreis Stormarn)? Das soll jetzt eine Anwaltskanzlei untersuchen. Wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Mathias Steinbuck sagte, haben die Stadtvertreter am Abend in einer Sondersitzung einen entsprechenden Beschluss gefasst. Dabei soll es auch um ein mögliches Fehlverhalten der Bürgermeisterin gehen - und um Schadensersatz für ein Bußgeld. Im Dezember 2020 war in Bargteheide im Auftrag der Verwaltung ein 3.500 Quadratmeter großer Wald illegal abgeholzt worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:30 Uhr

Kreis Pinneberg: Drehbrücke Klevendeich wird saniert

Reparaturarbeiten an der historischen Drehbrücke Klevendeich im Kreis Pinneberg: Die Brücke gehört laut Kreis zu den ältesten Drehbrücken in Europa und wird jetzt saniert. Deshalb ist sie seit heute Morgen bis zum Donnerstag gesperrt. Für die Betroffenen, die bei Neuendeich über die Pinnau müssen, bedeutet das jetzt: deutlich längere Fahrtzeiten. Die Umleitung geht über Uetersen, Moorrege, Heist und Haselau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

