Wedel: Kaser ist neuer Bürgermeister

Nach 18 Jahren muss Wedels Bürgermeister Niels Schmidt sein Büro räumen, die Stadt bekommt einen neuen Verwaltungschef: Die Stichwahl hat gestern Herausforderer Gernot Kaser (parteilos) gewonnen. 55,9 Prozent der Stimmen konnte er nach Angaben der Stadt sammeln. Die Wahlbeteiligung war mit 34,5 Prozent noch etwas niedriger als vor zwei Wochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

Zweite Fußball-Bundesliga: Henstedt-Ulzburger Damen siegen

Sensationssieg für das Team des SV Henstedt-Ulzburg in der zweiten Frauen-Bundesliga: Die Tabellenletzten haben gestern beim Tabellenführer Meppen 2:1 gewonnen. Der Siegtreffer fiel in der letzten Minute. "Danach war halt Freude pur. Die Schiedsrichterin hat gar nicht mehr angepfiffen, wir wussten gar nicht ganz genau, was wir da jetzt machen sollen, es ist schon so lange her, dass wir mal gewonnen haben", sagte Offensivspielerin Vera Homp nach der Partie. Aktuell fehlen dem SV Henstedt-Ulzburg fünf Punkte bis zu einem Nichtabstiegsplatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

HVV: 3G fällt, Maske bleibt

In Bussen und Bahnen des Hamburger Verkehrsverbundes ist die 3G-Regel vorläufig abgeschafft. Aber Fahrgäste müssen weiterhin eine FFP2 Maske tragen. In Schleswig-Holstein reicht auch eine medizinische Maske. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

AKN: Ersatzverkehr wegen Bauarbeiten

Bei der AKN stehen ab der kommenden Nacht Bauarbeiten auf der Linie A3 zwischen Elmshorn und Sparrieshoop an. Statt Zügen werden bis zum Freitag kommender Woche laut einer Unternehmenssprecherin Busse eingesetzt. Diese starten 15 bis 25 Minuten früher und brauchen auch länger für die Fahrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

