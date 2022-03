Stand: 18.03.2022 08:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Hamburg stoppt die Schlickverklappung vor Scharhörn

Vor Wedel (Kreis Pinneberg) wird aktuell kein Schlick mehr abgebaggert. Die Stadt Hamburg verzichtet zunächst darauf, Schlick aus der Elbe vor der Insel Scharhörn abzuladen. Der Schlick soll nun in einer Unterwasser-Deponie beim Neuen Lüchtergrund verklappt werden. Schleswig-Holstein Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) begrüßte die Entscheidung. Er machte aber auch deutlich, dass keine Gefahr vom Schlick aufs Wattenmeer ausgehen dürfte. Auch Umweltverbände begrüßten die Entscheidung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Hilfstransport aus Halstenbek auf dem Weg in die Ukraine

Aus Halstenbek (Kreis Pinneberg) startet heute ein zweiter Medikamenten-Hilfstransport in die Ukraine. Organisiert wurde die Aktion vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Mit 600.000 Euro Spenden konnten Medikamente, Medizintechnik und Verbandsmaterial gekauft werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Bewerbungsphase für Karl May-Spiele endet

Noch bis Sonntag läuft die Bewerbungsfrist für die diesjährige Komparsenrollen bei den Karl May-Spielen in Bad Segeberg. Auf ein offenes Casting wie vor der Pandemie wird in diesem Jahr allerdings verzichtet. Stattdessen gibt es einen Fragebogen auf der Homepage der Karl May Spiele. Bisher seien rund 100 Bewerbungen eingegangen, so ein Sprecher. Auch für Aushilfs- und Minijobs werden in dieser Saison noch Mitarbeiter gesucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

