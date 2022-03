Stand: 16.03.2022 10:14 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Rohrbrüche nach Feuerwehreinsatz in Rellingen

Zeitweise gab es kein fließendes Wasser in Rellingen im Kreis Pinneberg: Am Dienstagabend sind dort mehrere Rohre geplatzt, vermutlich infolge von Löscharbeiten. Daraufhin fiel fast die komplette Wasserversorgung aus. Mittlerweile haben die meisten der rund 13.000 Menschen aber wieder Wasser, sagte ein Sprecher des Wasserwerks. Für die wenigen Haushalte, die noch ohne Wasser sind, soll es jetzt eine Notversorgung mit Schläuchen geben. Am späten Dienstagnachmittag hatte es in Rellingen in einer Kfz-Werkstatt gebrannt.170 Rettungskräfte waren im Einsatz, ein Mensch wurde leicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

Pflegeheimbetreiber blickt mit Sorge auf Impfpflicht

Der Betreiber eines Altenheims in Norderstedt, Gunnar Löwe, sieht die nun in Kraft getretene Impfpflicht mit Sorge. Er ist auch Vizevorsitzender in der Landesgruppe des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Bei ihm seien zwar nur zwei von rund 100 Mitarbeitern nicht geimpft, sagt Löwe. "Es gibt aber durchaus Einrichtungen, wo bis zu zehn, zwanzig Prozent der Mitarbeiter nicht geimpft sind. Wir hoffen sehr, dass die Gesundheitsämter hier mit Augenmaß verfahren, um den ohnehin schon bestehenden Fachkräftemangel in der Altenpflege nicht zu verstärken", so Löwe. Mehrere Gesundheitsämter haben bereits angekündigt, dass Ungeimpfte unter bestimmten Voraussetzungen auch weiter arbeiten könnten - etwa bei der Gefährdung der Versorgungssicherheit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

Razzien bei mutmaßlichen Impfpassfälschern

Die Staatsanwaltschaft hat gestern mehrere Wohnungen von mutmaßlichen Impfpassfälschern durchsuchen lassen. Betroffen waren auch Objekte in Ahrensburg im Kreis Stormarn. Die Razzien fanden in vier Bundesländern statt. Insgesamt konfiszierten die Beamten Dutzende Blanko-Impfpässe und weitere mutmaßlich gefälschte Impfnachweise. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

