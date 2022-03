Stand: 15.03.2022 10:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Streik am Flughafen Hamburg

Am Flughafen in Hamburg streiken heute die Mitarbeitenden der Sicherheitskontrolle. Die Gewerkschaft ver.di will, dass der Stundenlohn der Angestellten um mindestens einen Euro steigt. In den kommenden zwei Tagen soll wieder mit den Arbeitgebern verhandelt werden. Am Hamburger Flughafen wurden laut einer Sprecherin bereits am Abend 69 Starts und Landungen gestrichen. Fluggäste sollten sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

Elektroschocker gehören bald zur Ausstattung der Polizei Ahrensburg

Spätestens im Mai soll die Polizei laut Landesregierung ein Pilotprojekt mit Elektroschockern starten. Beamte in Kiel, Neumünster und Ahrensburg (Kreis Stormarn) sollen dann rund ein Jahr lang 35 Geräte testen. Schleswig-Holstein ist das letzte Bundesland, das Taser-Pistolen einsetzt. Die Beamten können Angreifer mit einem elektrischen Lichtbogen - wie bei einem Blitz - abschrecken oder Elektroden mit Drähten abschießen. Die Elektroschocker haben bis zu 50.000 Volt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

Ukraine: Update für Geflüchtete

Im Kreis Stormarn ist die erste große Sammelunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine fertig. Nach Angaben eines Kreissprechers sollen bis zu 184 Menschen in der Turnhalle der Beruflichen Schule des Kreises in Ahrensburg untergebracht werden. Eine zweite Einrichtung entsteht im Katastrophenschutzzentrum in Bad Oldesloe. Im Kreis Pinneberg können sich Geflüchtete jetzt nach Angaben einer Sprecherin online über ein Kontaktformular anmelden, um offizielle Hilfen und Krankenversorgung zu bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

