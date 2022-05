Stand: 02.05.2022 09:58 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Kulturtafel wird fünf Jahre alt

Die Kulturtafel in Lübeck feiert heute ihr fünfjähriges Bestehen. Diese Initiative hilft Menschen mit geringem Einkommen, ins Theater oder Konzert zu gehen. Insgesamt 50.000 Eintrittskarten wurden seit der Gründung vermittelt. Sowohl Alleinerziehenden als auch Rentnern oder Erwerbslosen wurde damit der Zugang zur Kultur erleichtert. Geschäftsführerin Kristine Goddemeyer teilte mit, dass mittlerweile mehr als 2.000 Kulturgäste die Initiative nutzen. Außerdem wird damit gerechnet, dass bald Geflüchtete aus der Ukraine hinzukommen. Gespendet werden die Tickets von Theatern, Museen und Konzertveranstaltern, die freie Karten an die Kulturtafel weitergeben. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte die ehrenamtliche Arbeit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 8:30 Uhr

Buttersäure-Anschlag auf Wahlkampfveranstaltung

Der Grünen-Wahlkampf-Auftritt von Anna-Lena Baerbock am Sonnabend auf der Freilichtbühne an der Wallstraße in Lübeck konnte nicht stattfinden. Laut Polizei haben zuvor Unbekannte auf dem Gelände vermutlich Buttersäure ausgekippt. Dadurch wurden fünf Personen, darunter Mitarbeiter des Veranstalters, mit Atemwegsreizungen leicht verletzt. Der Vorfall wurde landesweit scharf verurteilt, der Staatsschutz hat dazu umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Beim Wahlkampf der AfD in den MediaDoks gab es keine größeren Vorkommnisse. Laut Polizei wurden allerdings einem Teilnehmer des Wahlkampfteams die Autoreifen zerstochen. Außerdem protestierten ganz in der Nähe 150 Demonstranten gegen die AfD und damit doppelt so viele Personen als an der Wahlkampfveranstaltung teilnahmen. Einzig die beiden Maidemonstrationen gestern in der Hansestadt liefen komplett reibungslos. Die Polizei meldete weniger Teilnehmer, als erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 8:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 991,0. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet 651,8, Ostholstein 1.406,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 932,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

