Plädoyers in Prozess um getötete Frau in Flüchtlingsunterkunft Ahrensburg

Im Prozess am Landgericht Lübeck um den Tod einer jungen Frau in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft im Kreis Stormarn hat die Verteidigung am Mittwoch auf Totschlag plädiert. Beim Strafmaß legte sie sich allerdings nicht fest. Der Angeklagte hatte gestanden, seine Ehefrau getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft und der Anwalt der Nebenklage hatten lebenslange Haft wegen Mordes für den Angeklagten gefordert. Der heute 39 Jahre alte aus Afghanistan stammende Mann muss sich seit Februar vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Er soll seine 23-jährige Ehefrau im September vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft mit 29 Messerstichen getötet haben. Das Urteil soll morgen fallen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Hotelausbau: Große Pläne an der Scharbeutzer Strandpromenade

Das Bayside-Hotel in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) will größer werden. Laut Lübecker Nachrichten sind 50 weitere Zimmer und vier Personalwohnungen geplant. Dafür soll ein sechsgeschossiger Anbau auf dem Hotelparkplatz entstehen. Die Pläne wurden nun erstmals öffentlich im Bauausschuss der Gemeinde vorgestellt. Dort bekamen sie vorerst eine knappe Mehrheit. Das neue Gebäude soll mit knapp 30 Metern Höhe etwas niedriger sein als das bestehende. Die Eigentümerfamilie will offenbar einen zweistelligen Millionenbetrag investieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Ostsee: Drohne misst Abgaswerte in der Luft

Auf Fehmarn startet ab sofort zweimal täglich eine Drohne, die Schiffsabgase auf der Ostsee misst. Dabei geht es laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vor allem um den Schwefelgehalt in der Luft. Ein Pilot steuert die Drohne dafür direkt in die Abgasfahnen der Schiffe, erklärt Carolin Abromeit vom BSH. "Der Sensor nimmt die Abgase auf, er erschnüffelt sie, deswegen heißt das Gerät auch Sniffer", so Abromeit. Ist der Schwefelgehalt zu hoch, bekommen alle zuständigen Behörden in der EU automatisch eine Mitteilung. Läuft ein ertapptes Schiff dann einen Hafen an, können die Behörden vor Ort weitere Schritte einleiten und zum Beispiel Kraftstoffproben nehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

