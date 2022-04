Stand: 14.04.2022 10:21 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Bürgermeister von Eutin soll 40.000 Euro veruntreut haben

Die SPD in Ostholstein verlangt vom gerade erst gewählten Eutiner Bürgermeister Christoph Gehl, sein Amt nicht anzutreten. Grund sind laut Kreisvorstand massive Untreue-Vorwürfe. Gehl hatte sich als Schatzmeister der Kreis-SPD vom Parteikonto mehr als 40.000 Euro bar ausgezahlt. Das sei am Wochenende bei internen Prüfungen aufgefallen. Gehl hat die Vorwürfe eingeräumt und die Summe inzwischen fast zurückgezahlt. Die Partei hat die Lübecker Staatsanwaltschaft eingeschaltet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Andrang bei Tafel in Lübeck wird immer größer

Die Nachfrage nach Lebensmitteln bei den Tafeln im Land hat in Folge des Krieges in der Ukraine massiv zugenommen. Der Vorsitzende der Lübecker Tafel, Uwe Escher, spricht von einer Herkulesaufgabe. In Lübeck gab es zwischenzeitlich sogar Sonderausgaben für ukrainische Geflüchtete. Zur ersten kamen 350 Menschen und später sogar 800 Bedürftige. Auf Dauer sei das kaum zu leisten, weil es zu wenig Lebensmittelspenden gebe, sagt der Lübecker Tafel-Vorsitzende. Hildebrandt befürchtet, dass es zu Verteilungskämpfen zwischen verschiedenen Gruppen von Bedürftigen kommen könnte. Die Hilfsbereitschaft für die Kriegsflüchtlinge bleibt allerdings weiter sehr hoch. So hat beispielsweise das Theater Lübeck eine Benefizveranstaltung auf die Beine gestellt. Bei der Veranstaltung am Dienstag sind laut Theater knapp 17.500 Euro zusammengekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.180,9. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 1.099,7. Ostholstein meldet 1.160,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.132,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

