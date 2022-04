Stand: 13.04.2022 09:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Verkehrsprojekt: Wieder Züge auf der Strecke Malente-Lütjenburg

Das Land Schleswig-Holstein will zusammen mit dem Verkehrsverbund Nah.sh und der Deutschen Bahn alte Strecken im Land wieder in Betrieb nehmen. Aktuell gibt es Gespräche über eine Reaktivierung der Bahnstrecke Malente-Lütjenburg in den Kreisen Ostholstein und Plön. Dort will der Verein Schienenverkehr die Strecke wiederbeleben, um so für weniger Staus auf der A1 und auf der A7 durch Urlauber zu sorgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Bauhandwerk erwartet wirtschaftliche Probleme

Baubetriebe und Handwerk im Land stellen sich auf schwierige Zeiten ein. Nach Angaben der Handwerkskammern im Land gerieten bereits durch die Corona-Pandemie Lieferketten ins Stocken. Durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine verschlechtere sich die Lage erneut. Demnach würden sich massive Probleme bei der Materialbeschaffung und mit den explodierenden Energiekosten abzeichnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Herzogtum Lauenburg: Spitzenreiter in SH bei Pro-Kopf-Einkommen

Was verdienen Menschen in der Region durchschnittlich? Das steht in einer aktuellen deutschlandweiten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI). Spitzenreiter in Schleswig-Holstein ist demnach der Kreis Herzogtum Lauenburg. Hier lag das Pro-Kopf-Einkommen im Schnitt zuletzt bei gut 27.500 Euro im Jahr. Ostholstein liegt mit knapp 24.300 Euro im landesweiten Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Mittelfeld. Lübeck belegt einen der hinteren Plätze mit einem Durchschnittseinkommen von rund 21.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Ostholstein: Frau wedelt mit Messer in Bahn

Im Regionalzug zwischen Sierksdorf und Oldenburg im Kreis Ostholstein hat eine Frau am Montag offenbar wild mit einem Messer herumgewedelt. Das hatten Fahrgäste beobachtet. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die 56-Jährige am Oldenburger Bahnhof abpassen und ihr das Messer abnehmen. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, insbesondere zwei Jugendliche, die den Vorfall dem Zugführer gemeldet hatten. Fahrgäste, die von der Frau bedrängt oder bedroht wurden, sollen sich ebenfalls bei der Polizei melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Lübecker Tierheim an der Kapazitätsgrenze

In Corona-Zeiten haben sich viele Menschen ein Haustier zugelegt - und sich damit womöglich zu viel zugemutet. Wie das Tierheim in Lübeck meldet, werden aktuell vermehrt Tiere einfach ausgesetzt oder abgegeben, vor allem Hunde. Das Tierheim sei mit seinen Kapazitäten am Limit, pro Tag gebe es bis zu zehn Abgabemeldungen, berichtet die Tierheim-Leiterin. Aber: Es fehle schlichtweg der Platz für die Vierbeiner. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Bahnhofsbrücke in Lübeck nachts wegen Bauarbeiten gesperrt

In Lübeck wird die Bahnhofsbrücke im Verlauf der Fackenburger Allee erneuert. Riesige Stahlträger werden jetzt verbaut. Das sei ein Höhepunkt, so die Projektleiterin der Stadt. Der Neubau der Brücke wurde 2021 gestartet und soll laut Stadt im Herbst 2024 fertig sein. Für die Arbeiten in dieser Woche wird die Bahnhofsbrücke jeweils von 23 bis 5 Uhr voll gesperrt, Fußgänger und Radfahrende können aber weiter passieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Änderungen für Autofahrer in Lübeck an der Obertrave

Ab Gründonnerstag tritt für Autofahrer in Lübeck und dem Stadtteil Travemünde wieder die Sommerregelung in Kraft. Das heißt, dass an der Straße "An der Obertrave" in Lübeck wieder ein Großteil der Parkplätze wegfallen, damit der Platz von der Gastronomie genutzt werden kann. In Travemünde wird bis zum 1. November die Vorderreihe wieder zur Fußgängerzone. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.225,4. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 1.085,1. Ostholstein meldet 1.246,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.133,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2022 | 08:30 Uhr