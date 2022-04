Stand: 12.04.2022 09:30 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Zwei Jugendliche legen offenbar mehrere Brände in Schwarzenbek

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am Wochenende mehrere Male innerhalb weniger Stunden gebrannt. Ein 12- und ein 14-Jähriger konnten als Tatverdächtige bereits ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Erst brannte am Sonnabend eine Kunststoffbox, einen Tag später brannte ein Restmüllcontainer. Kurze Zeit später bemerkten Zeugen ein Feuer in der Grund- und Gemeinschaftsschule in der Breslauer Straße. Dort wurde nach ersten Erkenntnissen ein Brandsatz durch ein gekipptes Fenster geworfen. Die Feuerwehr konnte alle Brände rechtzeitig löschen. Die Kriminalpolizei Geesthacht nimmt Zeugenhinweise entgegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Mord an Ehefrau

Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Nebenklage haben im Prozess um den Mord an einer jungen Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg (Kreis Stormarn) für den Angeklagten lebenslange Haft gefordert. Der Angeklagte habe seiner Frau kein selbstbestimmtes Leben erlauben wollen, so Staatsanwältin Britta Berkenbusch am Montag. Der aktuell 39 Jahre alte Mann soll im September vergangenen Jahres seine Ehefrau mit einem Messer attackiert und getötet haben - so der Vorwurf. Nach der Tat ergriff er die Flucht und fuhr mit einem Fernbus Richtung Italien, bis er bei Hof in Bayern gefasst wurde. Ein Urteil wird voraussichtlich Ende April verkündet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Änderungen für Autofahrer in Lübeck an der Obertrave

Ab Gründonnerstag tritt für Autofahrer in Lübeck und dem Stadtteil Travemünde wieder die Sommerregelung in Kraft. Das heißt, dass an der Straße "An der Obertrave" in Lübeck wieder ein Großteil der Parkplätze wegfallen, damit der Platz von der Gastronomie genutzt werden kann. In Travemünde wird bis zum 1. November die Vorderreihe wieder zur Fußgängerzone. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.400,1. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 1109,2. Ostholstein meldet 1.363,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.149. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

