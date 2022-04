Stand: 11.04.2022 10:10 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Voraussichtlich Plädoyers um Mord in Flüchtlingsunterkunft

Vor dem Landgericht Lübeck beginnt der letzte Teil des Prozesses um den Mord in einer Flüchtlingsunterkunft vergangenes Jahr in Ahrensburg. Wie das Gericht mitteilte, werden heute voraussichtlich die Plädoyers erwartet. Der heute 39 Jahre alte Mann soll im September 2021 seine Ehefrau mit einem Messer attackiert und getötet haben. Nach der Tat ergriff er die Flucht und fuhr mit einem Fernbus Richtung Italien, bis er dann bei Hof in Bayern gefasst wurde. Zwar gestand der Angeklagte die Tat von Anfang an, bestritt jedoch eine Mordabsicht, so ein Sprecher des Gerichts. Er hätte im Affekt gehandelt, nachdem seine Frau ihn provoziert habe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, der Angeklagte habe seiner Frau kein selbstbestimmtes Leben erlauben wollen. Ein Urteil wird voraussichtlich Ende April verkündet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Pro-russische Demonstration in Lübeck

Die für das Wochenende angekündigten pro-russischen Demonstrationen in Deutschland gab es auch in Lübeck. Einsatzkräfte stoppten am Samstagabend einen Autokorso mit Teilnehmern, die sich als Unterstützer Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine herausstellten. Da offenbar Fahnen der früheren Sowjetunion benutzt wurden, leitete die Polizei Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Insgesamt beteiligten sich an dem Autokorso 60 Fahrzeuge, die durch den Lübecker Stadtteil St. Lorenz fuhren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Neustadter Bahnhof wird aufgehübscht

Für rund dreieinhalb Millionen Euro soll der Bereich um den Bahnhof in Neustadt in Holstein aufgehübscht werden. Das Innenministerium gab die Summe dafür frei. Bund, Land und Kommune beteiligen sich laut Ministerium jeweils mit einem Drittel der Kosten. Die Zugänge zum Bahnhof und auch die ZOB-Haltestellen werden komplett barrierefrei. Außerdem kommen 100 überdachte Fahrradstellplätze, Grünflächen und zahlreiche Sitzmöglichkeiten hinzu. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.271,3. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 946. Ostholstein meldet 1.471,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.110,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

