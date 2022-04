Stand: 08.04.2022 10:15 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Aktionen für die Ukraine aus der Region

Die Hilfsbreitschaft in der Region für die Ukraine ist groß. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat inzwischen mehr als 1,2 Millionen Euro an Spenden gesammelt und drei Hilftransporte mit Medikamenten, Medizintechnik und Verbrauchsmaterial in die Ukraine gebracht. An den Transporten hat sich auch der Medizintechnikhersteller Dräger beteiligt. Außerdem gibt es Benefizkonzerte. Im Lübecker Kolosseum spielt heute Abend die ukrainische Starpianistin Kateryna Titova zu Gunsten für Kinder in Not. Am Sonnabend treten in der Eutiner Opernscheune (Kreis Ostholstein) ein ukrainischer Tenor und ein russischer Pianist auf. Die Spenden gehen an die Ukraine-Hilfe der Diakonie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Europäisches Jugendfestival in Lübeck

Heute startet in Lübeck das Europäische Jugendfestival Act.ival for Future mit 200 jungen Teilnehmenden aus ganz Europa. Das diesjährige Programm orientiert sich an aktuellen europäischen Debatten: Klimawandel und -aktivismus, Diversität und Demokratie, Mobilität und Migration. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich unter anderem in Workshops zu diesen Themen auszutauschen, erklärte Mitorganisatorin Sophie Tiedemann. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Neue Impfstellen in Ostholstein und Herzogtum Lauenburg

In den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg sind die Impfstellen umgezogen. In Eutin werden die Corona-Impfstoffe seit Donnerstag im Bahnhofsgebäude verabreicht: mittwochs bis freitags von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr und nur mit Termin über impfen-sh.de. Samstags von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr kann sich jeder auch ohne Termin impfen lassen. Im Lauenburgischen wird jetzt in der ehemaligen Realschule in Schwarzenbek geimpft. Eigentlich sollte die Impfstelle in Alt-Mölln erst im Sommer geschlossen werden - nun werden die Räumlichkeiten laut Landrat Christoph Mager allerdings für Geflüchtete aus der Ukraine gebraucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 16:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.311,6. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 1.203,6. Ostholstein meldet 1.413,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.168,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

