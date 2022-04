Stand: 07.04.2022 10:47 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Investitionen auf Campingplätzen

Der Camping-Boom ist nach Angaben der Tourismusagentur Schleswig-Holstein ungebrochen. In der Region, vor allem entlang der Lübecker Bucht, ist die Buchungslage gut bis sehr gut, hieß es von der Tourismusagentur. Insbesondere gut ausgestattete, luxuriöse Plätze seien gefragt. Deshalb investieren laut dem Verband der Campingwirtschaft Schleswig-Holstein viele Betreiber aktuell in sanitäre Anlagen, Saunen, Restaurants oder moderne Technik. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Neuer Besitzer für Lübecker LUV-Center

Ikea hat das LUV-Center in Lübeck-Dänischburg verkauft. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, hat der Finanzdienstleister Fidelity International das Einkaufszentrum übernommen. Der Betrieb solle wie bisher weiterlaufen. Neben dem LUV-Center hat das Unternehmen auch eine 7,6 Hektar große Fläche gekauft, die an das Shoppingcenter angrenzt. Was genau damit passieren soll, ist noch unklar. Auch der Kaufpreis für das LUV-Center und die Fläche sind unbekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Corona-Talk im Theater Lübeck

Welche Folgen der Pandemie werden die Menschen in Zukunft noch beschäftigen? Wie sieht es mit der Wirtschaft und der Kultur aus? Gibt es eine gesellschaftliche Spaltung? Über diese und andere Fragen will das Theater Lübeck beim Corona-Talk am Sonnabend diskutieren. Neben Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat auch der Kieler Infektionsmediziner Prof. Helmut Fickenscher zugesagt. Außerdem wird die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Fehrs, mit auf der Bühne sein. Los geht der Corona-Talk am Sonnabend um 20.00 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Neuer Torwart für VfB Lübeck

Der VfB Lübeck hat sich einen weiteren Neuzugang für die Saison 2022/23 geholt - und das vom Ligakonkurrenten SC Weiche Flensburg: Torhüter Florian Kirschke wechselt an die Lohmühle, teilte der VfB mit. Der Vertrag wurde gestern unterschrieben und gilt bis Sommer 2024. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.258,8. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 1.275,4. Ostholstein meldet 1.391,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.178,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

