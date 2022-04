Stand: 06.04.2022 11:34 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Bäckereien kündigen Preiserhöhungen an

Durch den Krieg in der Ukraine wird vieles teurer. Nun erhöhen auch Bäcker die Preise für Brot und Brötchen wegen der gestiegen Mehl- und Energiekosten. Und auch die Lübecker Landwirtin Regina Aewerdick verkauft ihre Bio-Eier jetzt für zehn Cent mehr. Das liege vor allem daran, dass die Ukraine als einer der größten Lieferanten für Bio-Futter aktuell ausfalle, so die Landwirtin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Einbrüche beschäftigen Polizei in Eutin

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag waren drei Täter in die Wohnung eines jungen Mannes in Eutin (Kreis Ostholstein) eingebrochen, verletzten den 19-Jährigen, stahlen sein Handy und flüchteten. Wenig später konnten die Ermittler eigenen Angaben zufolge einen Verdächtigen aus dem Bekanntenkreis des Opfers festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,5 Promille. In der selben Nacht gab es in Eutin außerdem einen versuchten Einbruch in ein Möbelhaus in der Johann-Specht-Straße. Auch hier wurden drei Verdächtige gesehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Nach Unfall: A20 wieder frei

Die A20 im Lübecker Süden ist wieder frei. Laut Polizei hatte ein Lkw-Fahrer in Höhe Rastplatz "Auf dem Karkfeld" gestern Nachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Kartoffel-Laster kippte auf die Mittelleitplanke und unzählige Kartoffeln verteilten sich auf der Straße. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Später am Abend wurde die Vollsperrung dann aufgehoben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.354,7. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 1.214,1. Ostholstein meldet 1.291,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.290,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 7 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.04.2022 | 08:30 Uhr