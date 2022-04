Stand: 04.04.2022 09:20 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Viele behalten Maske im Laden freiwillig an

Viele Kunden kaufen, trotz Wegfall der Maskenpflicht, lieber mit Maske ein. Das wurde am verkaufsoffenen Sonntag gestern klar. In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und in Tourismusorten, in denen die Bäderverordnung gilt, wie Neustadt, Scharbeutz und Timmendorfer Strand (alle im Kreis Ostholstein), waren die Läden offen. Nach ersten Rückmeldungen kauften zwei Drittel der Kunden noch mit Maske ein, berichtet NDR Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30

A1 bei Scharbeutz gesperrt

Die Anschlussstelle Scharbeutz auf der A1 wird asphaltiert - und deshalb von heute bis Freitag voll gesperrt, teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Nord mit. Zusätzlich wird es am Freitag zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Eutin zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen zwischen 9 und 15.30 Uhr kommen. Ein Fahrstreifen wird jedoch frei sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.494,1. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 903,3. Ostholstein meldet 1.138,0. Allerdings haben alle drei Kreise am Sonntag keine aktuellen Zahlen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30

