Sperrung nach Unfall auf A25

Auf Höhe Geesthacht (Herzogtum Lauenburg) war ein Autofahrer mit seinem Wagen um kurz nach 19 Uhr einem anderen Auto drauf gefahren. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall nach Polizeiangaben leicht verletzt. Für die Aufräumarbeiten musste die A25 Richtung Geesthacht in Höhe Escheburg für rund zwei Stunden gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30

Marburger Bund hat zu Ärzte-Warnstreik aufgerufen

An mehreren Krankenhäusern streiken heute Ärztinnen und Ärzte. Voraussichtlich werden auch das Johanniter-Krankenhaus Geesthacht (Herzogtum Lauenburg), die Ameos- Standorte in Ostholstein und die Sana Klinik in Lübeck betroffen sein, teilte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund mit. Wie groß die Auswirkungen sein werden, ist noch unklar. Die Sana-Klinik in Lübeck hofft, dass sich nur wenige Ärzte beteiligen werden, da wegen Corona aktuell ohnehin mehr Personal fehle, als sonst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Lübeck liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei einem Wert von 1.593,7, im Kreis Ostholstein bei 1.188,2 und im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 1.219,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

