Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Lübeck liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.809, im Kreis Ostholstein bei 1.298 und im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 1.564. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

10. globaler Klimastreik von Fridays for Future auch in der Region

Fridays for Future geht wieder auf die Straße. Beim 10. globalen Klimastreik lautet das Motto "People not profit" - Menschen über Profite. Die Bewegung fordert angesichts des Ukraine-Krieges, dass sich Deutschland unabhängig macht von russischem Erdgas und Öl. In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist unter anderem eine Laufdemo geplant mit anschließenden Benefizkonzert. Der Erlös der Veranstaltung soll an eine humanitäre Hilfsorganisation gehen. In Lübeck sind laut Stadt 800 Demonstrierende angemeldet. Auch in Ostholstein wird demonstriert, dort hat die Gruppe "Parents for Future" eine Fahrraddemo in Eutin organisiert. Los geht es um 15:00 Uhr an der Opernscheune. Deshalb kann es dort zu Verkehrsbehinderungen kommen, wie auch in Lübeck im Bereich der Altstadtinsel. Die Johann-Heinrich-Voss Schule in Eutin hat mit Hilfe eines Spendenlaufs Anfang der Woche 12.000 Euro für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Nach Angaben von Schulleiterin geht das Geld an den Verein Hoelp aus Meldorf, der die Summe direkt an die Menschen übergibt, die momentan auf der Flucht aus der Ukraine sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

