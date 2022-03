Stand: 18.03.2022 08:30 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Verschiedene Notunterkünfte nehmen Geflüchtete auf

Verschiedene Notunterkünfte werden derzeit für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Riemannhalle laut Kreis Platz für 300 Menschen. 200 Menschen seien in dieser Woche bereits auf die Gemeinden im Kreis und teilweise in Familien untergebracht worden, sagte ein Kreissprecher. Im Kreis Ostholstein gibt es zwei Notunterkünfte: In Grömitz und in Bad Schwartau gibt es momentan Platz für jeweils 150 Menschen. Viele Städte und Gemeinden appellieren an ihre Einwohner, freie Kapazitäten zu melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Hubbrücke über Elbe-Lübeck-Kanal defekt

Die Hubbrücke über den Elbe-Lübeck-Kanal in Lübeck lässt sich seit Donnerstagnachmittag nicht mehr absenken. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat nach eigenen Angaben bereits seit längerem mit einem Defekt gerechnet, weil seit mehreren Jahren eine Sanierung geplant ist. Doch das Projekt komme nicht voran. Wann die Brücke wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

TH Lübeck hat jetzt 5G

An der Technischen Hochschule Lübeck ist jetzt das erste 5G-Campusnetz Schleswig-Holsteins in den Betrieb gegangen. In Kooperation mit Unternehmen in Hamburg und Schleswig-Holstein erarbeiten die Ingenieure der TH Lübeck Lösungen im Bereich der Sicherheitstechnik, so die Hochschule. Die 5G-Technologie kann zum Beispiel bei Einsätzen von Feuerwehren als Kommunikationsplattform genutzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 6 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2022 | 08:30 Uhr