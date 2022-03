Stand: 17.03.2022 10:52 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Geld für den Glasfaserausbau in Ostholstein

Um den Ausbau von schnellem Internet über Glasfaser-Kabel im Kreis Ostholstein zu unterstützen, hat die Landesregierung einen Förderbescheid über neun Millionen Euro überreicht. Das Geld geht an den Zweckverband Ostholstein. Gut 13.000 Internetkunden sollen vom Ausbau profitieren, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei der Übergabe des Förderbescheids in Sierksdorf. Die Gesamtkosten für den Glasfaserausbau in Ostholstein liegen laut Land bei fast 109 Millionen Euro. Auch der Bund gibt Geld dazu - insgesamt 15 Millionen Euro. Die restlichen 85 Millionen tragen die Städte und Gemeinden. Bis zum Jahr 2025 soll eine flächendeckende Versorgung erreicht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:30 Uhr

Diebstähle in Ostholstein

Die Polizei ermittelt in Ostholstein nach zwei Trickdiebstählen in Einfamilienhäusern. Am Montagmittag ging ein bislang unbekannter Täter in Lensahn durch eine nicht verschlossene Haustür in ein Haus. Die Bewohnerin war gerade kurz in den Garten gegangen. Er klaute Schmuck und flüchtete anschließend. Kurz drauf ist ein Mann in Grömitz über eine Terrassentür ins Wohnzimmer eines Hauses gegangen und lockte die Bewohnerin unter einem Vorwand in den Vorgarten. Diese Zeit nutze ein zweiter Täter, um sich ins Haus zu schleichen, wurde dabei aber von Nachbarn beobachtet, die sofort die Polizei alarmierten. Der Mann im Haus wurde zwar erwischt, ihm gelang mit seinem Komplizen allerdings die Flucht mit einem Auto. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:30 Uhr

