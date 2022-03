Stand: 16.03.2022 10:07 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Lübeck will Nahverkehr billiger machen

In Lübeck soll es von August an bei Bus und Bahn nur noch zwei Tarifzonen geben. Die fehlenden Einnahmen von rund 2,6 Millionen Euro pro Jahr würde die Stadt übernehmen. Seit Jahren müssen die Lübecker Bürger aus den äußeren Stadtteilen wie Schlutup, Kücknitz, Travemünde, Buntekuh und Moisling die Preisstufe 3 im Öffentlichen Nahverkehr bezahlen. Das könnte sich nun ändern: Die Fahrpreise würden sich um rund 20 Prozent reduzieren. Unklar ist noch, ob die Streichung der Tarifzone 3 auch in den Umlandgemeinden wie Stockelsdorf, Bad Schwartau, Groß Grönau und Herrnburg gilt. Eine endgültige Entscheidung trifft die Bürgerschaft am 31. März. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr



Hausschwein versetzt Schafsherde in Panik

In Ahrensbök (Kreis Ostholstein) hat ein Mini-Hausschwein eine Herde trächtiger Schafe in Aufregung versetzt. Ein Schaf fiel dabei laut Polizei in einen Wasserlauf. Der Schäfer alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Die konnten die Halterin des Schweins ausfindig machen. Am Ende gab es ein Happy End: Der Schäfer konnte sein Tier aus dem Wasser befreien und die Halterin bekam ihr Hausschwein zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

