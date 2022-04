Stand: 29.04.2022 10:04 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Zusätzliches Personal für Flüchtlingshilfe

Die Flensburger Flüchtlingshilfe erhält künftig zwei von der Stadt finanzierte Vollzeitstellen. Das hat der Finanzausschuss am Donnerstagnachmittag ohne Gegenstimmen beschlossen, nachdem drei weitere Ausschüsse bereits zugestimmt hatten. Derzeit arbeiten zwei Halbtagskräfte für den Verein. Bedenken an der Aufstockung hatten allerdings CDU und FDP. Die Union hatte zunächst nur anderthalb Stellen beantragt. Die FDP enthielt sich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Modernisierungszusage für Wassersleben

Das Strandbad Wassersleben an der Flensburger Förde erhält einen neuen Pavillon. Auch weitere Arbeiten an der Promenade sind geplant. Staatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) hat der Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) dafür einen Förderbescheid über gut 2,5 Millionen Euro überreicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Feuer in Emmelsbüll

In Emmelsbüll-Horsbüll (Kreis Nordfriesland) ist am frühen Morgen eine Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Flammen aufgegangenen. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 50 Helfer im Einsatz. Die Halle und die darin befindlichen Fahrzeuge wurden komplett zerstört. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Vorstoß aus SH: Private Solar-Anlagen in Gärten sollen zugelassen werden

Das schleswig-holsteinische Umweltministerium will sich im Bundesrat für eine Zulassung von Solaranlagen in Gärten einsetzen. Staatssekretär Tobias Goldschmidt sagte NDR Schleswig-Holstein, er werde in der kommenden Woche bei den Ausschuss-Beratungen zum Erneuerbare-Energien-Gesetz ein Verfahren anregen. Auslöser ist ein Fall in Nordfriesland: Dort hatte die Kreisverwaltung angeordnet, eine Photovoltaik-Anlage in einem Garten außerhalb der Ortschaft Galmsbüll abzureißen. Goldschmidt ist auch dafür, den eingespeisten Strom entsprechend zu vergüten. Das ist bisher nicht im Gesetzentwurf vorgesehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.321,0. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.157,2 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 928,5. Die landesweite Inzidenz steht bei 1.030,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

