Neues Theater- und Kulturhaus in Schleswig geplant

Elf Jahre ist es her, dass das alte Schleswiger Theater wegen Einsturzgefahr geschlossen wurde. Jetzt steht die Stadtpolitik kurz vor dem entscheidenden Beschluss, ein neues Kulturhaus zu bauen. Das Heimat-Gebäude im Stadtteil "Auf der Freiheit" soll dazu ausgebaut werden. Geplant ist, dass dortige Unterhaltungsprogramm und andere Veranstaltungen zu integrieren. Im Juni soll nun eine Kostenschätzung vorliegen, anschließend wird abgestimmt, ob es weitergeht. Bürgermeister Stephan Dose (SPD) ist zuversichtlich, was das Vorhaben angeht. Im kommenden Jahr sollen die Baumaßnahmen beginnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Feuer in der Nähe der Dannewerkschule in Schleswig

Bei einem Feuer in einem Wohnblock in Schleswig haben Einsatzkräfte am Mittwochabend Menschen aus dem Gebäude retten müssen. Die Rettungsleitstelle spricht von 30, die Polizei sogar von 90 Bewohnerinnen und Bewohnern. Einige konnten nach dem Feuer nicht ins Haus zurück und wurden zunächst in einer Sporthalle untergebracht. Der Sachschaden liegt bei 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Entgleiste Loks auf Sylt: Weiche wurde zu früh umgestellt

Nach einem Rangierunfall im Bahnhof von Westerland auf Sylt im Dezember hat die Bundespolizei nun das Ergebnis der Ermittlungen bekanntgegeben. Demzufolge hatte ein 28-jähriger Mitarbeiter eine Weiche zu früh umgestellt. Dadurch entgleisten zwei Loks beim Rangieren. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie Anklage erhebt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Neue Deckschicht für Deiche auf Föhr

Heute ist Spatenstich für den Bau von drei Kilometern Deichdeckwerk auf der Nordseite der Insel Föhr. Für knapp zehn Millionen Euro werden Sand, Schotter, Asphalt und Holzpfähle verbaut, die in 175 Schiffstouren auf die Insel kommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Kappeln: Schleibrücke repariert

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist die Schleibrücke nach einem Defekt repariert. Schiffe können wieder passieren. Das teilte der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr mit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

