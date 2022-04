Stand: 21.04.2022 09:53 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Niebüll und Westerland bekommen neue Stellwerke

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr ihr 160 Millionen Euro-Sanierungspaket für die Strecke Hamburg-Sylt abschließen. Während der Arbeiten Ende November fahren fünf Tage lang keine Autozüge nach Sylt. Und danach geht es weiter: Im kommenden Jahr bekommt Westerland neue Stellwerkstechnik. Das gilt auch für den gesamten Bereich von Husum über Niebüll nach Klanxbüll. Dieser ist dann bis 2026 an der Reihe. An den Schranken in Niebüll und andernorts sitzen somit künftig keine Mitarbeiter mehr - alles wird von Husum ferngesteuert. Kostenpunkt dafür: insgesamt rund 100 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Fußgängerzone an der Schiffbrücke am Husumer Hafen

Der Bereich der Schiffbrücke am Husumer Hafen ist jetzt eine Fußgängerzone. Mitarbeiter haben Poller und Schilder aufgestellt. Der Versuch ist zunächst bis Oktober befristet und soll die Aufenthaltsqualität verbessern, teilt die Stadt mit. Taxen und Radfahrer haben aber weiter freie Fahrt, Schwerbehinderte dürfen dort parken und Anwohner zum Be- und Entladen halten. Für den Lieferverkehr gibt es feste Zeiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Aktualisierte Flensburger Vorhabenliste online

Von temporären Spielstraßen, Parkraumbewirtschaftung bis zur Stadtteilsanierung - die sogenannte Vorhabenliste der Stadt Flensburg gibt Auskunft, an welchen rund 50 Projekten das Rathaus gerade arbeitet. Sie wurde aktualisiert und ist jetzt im Internet auf der Homepage der Stadt zu finden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Sylt für drei Stunden ohne digitales Antennenfernsehen

Wegen Wartungsarbeiten am Sender Westerland fällt heute das digitale Antennenfernsehen auf Sylt zwischen etwa 10 und 13 Uhr aus. Betroffen sind unter anderem die NDR- und ARD-Programme. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.220,5. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.073,3 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 1.068,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 981. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

