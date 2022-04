Stand: 13.04.2022 09:03 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Ostern: Motorrad-Gottesdienst in Husum

An Ostersonntag findet in Husum im Kreis Nordfriesland zum 38. Mal ein Motorrad-Gottesdienst statt. Los geht es mit einem Korso um 12 Uhr. Start ist das Biker Event Husum in der Robert-Koch-Straße, Ziel die St. Marienkirche. Dort beginnt das Vorprogramm um 12.30 Uhr mit Live-Musik. Den Gottesdienst um 13 Uhr gestaltet Pastor Lars Lemke gemeinsam mit Pastor Friedemann Magaard und weiteren Helfern. Die Veranstalter erwarten mehrere Tausend Biker. Ein Teil der Kollekte ist für die Flüchtlingsarbeit der Kirchengemeinde Husum bestimmt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.220,5. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.117,7 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 981,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.133,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

