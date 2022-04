Stand: 12.04.2022 09:52 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Urteil wegen sexuellen Missbrauchs erwartet

Das Landgericht Flensburg will heute sein Urteil gegen einen 35-Jährigen aus Nordfriesland wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern verkünden. Der Mann aus Niebüll soll sich im Netz als Jugendlicher ausgegeben und Kinder angelockt haben, die er teils an Freier aus dem Raum München vermittelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und zehn Monaten, der Verteidiger des Angeklagten hat vier Jahre beantragt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Tourismus: Gute Buchungslage in der Schlei-Region

In den Tourismushochburgen an Nord- und Ostsee rechnen die Vermieter mit einer guten Auslastung über die Ostertage. Für Kurzentschlossene gibt es nach Angaben der Vermieter von Ferienwohnungen und Hotelzimmern nur noch wenige Angebote. Die Auslastung beträgt aktuell 89 Prozent, was in etwa den Zahlen von 2019 entspricht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.201,9. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.124,1 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 942,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.149. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2022 | 08:30 Uhr