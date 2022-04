Stand: 11.04.2022 09:56 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Benefiz-Kunstaktion bringt 70.000 Euro für Ukraine Hilfe

Im Flensburger Robbe- und Berking Museum sind gestern bei einer Benefiz-Kunstaktion 70.000 Euro zusammenkommen. 30 Künstlerinnen und Künstler hatten dafür mehr als 60 Werke gespendet. Der komplette Erlös geht an eine Hilfsaktion für die Ukraine. Auf Initiative des Flensburger Oberarztes Hauke Frercks sollen medizinische Ausrüstung und Medikamente an die ukrainische Grenze gebracht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30 Uhr

Neuer Pflegestudiengang für Hochschule Flensburg

Die Hochschule Flensburg bekommt einen Pflegestudiengang. Details sollen in den nächsten Wochen geklärt werden. Hochschulsprecher Torsten Haase bestätigte die Entscheidung gegenüber NDR. Nach seinen Angaben soll der Studiengang im Wintersemester 23/24 starten. Jetzt soll eine sogenannte Gründungsprofessur und Mitarbeiterstellen ausgeschrieben werden, damit der Studiengang eingerichtet werden kann. Man geht davon aus, dass dieser Studiengang auf großes Interesse stoßen wird. Einen ähnlichen Studiengang wird es auch in Kiel geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30 Uhr

Feuer in Husumer Altstadt

In der Husumer Altstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein leer stehendes Haus abgebrannt. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Wegen der engen Bebauung in der Straße Westerende wurde Großalarm ausgelöst. Anwohner waren wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt worden. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.194,2. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.111,3 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 866,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.110,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2022 | 08:30 Uhr