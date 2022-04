Stand: 08.04.2022 10:16 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Flensburg: Kunstauktion für Ukraine-Hilfe

Im Robbe & Berking Museum in Flensburg werden am Sonntag ab 14 Uhr Kunstwerke zu Gunsten einer Flensburger Hilfsaktion für die Ukraine versteigert. Unter anderem kommen Objekte von Friedel Andersen und Brigitta Borchert unter den Hammer sowie ein Ölgemälde von Christopher Lehmpuhl, für das bereits 5.000 Euro geboten wurden. Da es für den guten Zweck ist, soll laut Organisatorin Tietze Schmuck über Wert geboten werden. Es wäre schön, wenn mehr 100.000 Euro für die Ukraine-Hilfe zusammenkämen, so die Organisatorin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Champions League: SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Viertelfinale der Handball-Champions-League erreicht. Nach dem 25:21-Erfolg im Hinspiel reichte den Norddeutschen am Donnerstagabend beim ungarischen Meister Pick Szeged eine 35:36 (17:16)-Niederlage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.194,2. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.118,7 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 1.015,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.168,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2022 | 08:30 Uhr