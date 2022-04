Stand: 07.04.2022 11:05 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Deichschau im Hauke-Haien-Koog

Wie haben die Deiche den Winter überstanden? Diese Frage wird derzeit wieder auf den Frühjahrsdeichschauen beantwortet. Vertreter vom Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) begehen heute die Deiche am Hauke-Haien-Koog bei Dagebüll (Kreis Nordfriesland). Sie wollen ihren Zustand überprüfen. Es geht laut LKN auch darum, wie die Deiche die beiden späten schweren Winterstürme Ylenia und Zeynep überstanden haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Landesfachtag "Europa im Deutschunterricht"

Die Kultusministerkonferenz hat vor zwei Jahren beschlossen, dass im Schulfach Deutsch das Thema europäische Identität unterrichtet werden soll. Nur: Wie erklärt man einem Grundschüler, was die EU ist? Und wie vermittelt man Jugendlichen die Bedeutung des politischen und kulturellen Europas? Darum wird es am 23. April an der Europa-Uni in Flensburg gehen, gab die Hochschule nun bekannt. Deutschlehrer aus dem ganzen Land sollen auf einem Landesfachtag lernen, wie das Thema "Europabildung" zentraler in den Unterricht aufgenommen werden kann, zum Beispiel mit Expertenvorträgen und einer Theatervorstellung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Keeper Kirschke verlässt Weiche Flensburg

Der VfB Lübeck hat sich einen weiteren Neuzugang für die Saison 2022/23 geholt - und das vom Ligakonkurrenten SC Weiche Flensburg: Torhüter Florian Kirschke wechselt an die Lohmühle, teilte der VfB mit. Der Vertrag wurde gestern unterschrieben und gilt bis Sommer 2024. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Schlei: Seenotretter bergen drei junge Kanufahrerinnen

Freiwillige der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben drei Mädchen auf der Schlei bei Borgwedel (Kreis Schleswig-Flensburg) gerettet. Die Teenager waren demnach am Mittwoch in einem Kanu unterwegs und mehrere hundert Meter vom Land entfernt. Laut DGzRS hatten sie wohl den stürmischen Wind unterschätzt und so gelangten sie dann nicht mehr aus eigener Kraft zurück ans Ufer. Ein aufmerksamer Hafenmeister alarmierte die Seenotretter, die die drei durchgefrorenen aber ansonsten unverletzten Mädchen wenig später an Land brachten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 07:00

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.227,7. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.255,9 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 1.143,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.178,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.04.2022 | 08:30 Uhr