Warnstreiks in Flensburger Kitas

Im Tarifkonflikt im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst hat die Gewerkschaft ver.di heute zu einem ganztägigen Warnstreik in Flensburg aufgerufen. Nach Angaben eines Sprechers sind davon neben Kindergärten unter anderem auch Jugendämter betroffen. Ver.di fordert für die Beschäftigten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen - zum Beispiel mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung von Erziehungsarbeit. Morgen sind Warnstreiks in Eckernförde geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Kappeln: Schleibrücke wegen Arbeiten nur einspurig

Die Schleibrücke Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bekommt ein neues Brückendrehlager. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) haben die Arbeiten um 7 Uhr in der Früh begonnen und werden voraussichtlich noch bis Freitag 17 Uhr andauern. In Folge der Bauarbeiten muss die südliche Klappenseite gesperrt werden. Der Verkehr wird währenddessen in beide Fahrtrichtung einspurig über die nördliche Seite geleitet. Für Schiffe auf der Schlei ist die Durchfahrt in dieser Zeit nicht möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.275,5, allerdings fehlen die Daten vom Wochenende, die erfahrungsgemäß nachgemeldet werden. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.423,2 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 1.244,2. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein: 1.339,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

