Straßensperrung in Flensburg war rechtmäßig

Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Sperrung der Flensburger Rathausstraße rechtmäßig war. Die Stadtverwaltung hatte vor einem halben Jahr angeordnet, dort keinen Durchgangsverkehr mehr zuzulassen. Nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts war die Rathausstraße wieder freigegeben worden. Rathaussprecher Clemens Teschendorf sieht die Position der Stadt bestätigt. Die Stelle sei per se gefährlich, weil hier viele verschiedene Verkehrsmittel aufeinander treffen. Die Sperre wird umgehend wieder eingerichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Gottorfer Globus dreht sich wieder

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause dreht sich der Globus im Barockgarten von Schloss Gottorf in Schleswig wieder. Im Inneren des Mini-Planetariums - innerhalb der Kugel mit nur drei Metern Durchmesser - dürfen aber nur fünf statt sonst zehn Personen Platz nehmen, teilen die Landesmuseen mit. Es muss ausnahmslos eine FFP2-Maske getragen werden. Nach zwei Jahren ohne Betrieb in dem Nachbau des historischen Gottorfer Globus fiel die Instandsetzung umfangreicher als nach einer normalen Winterpause aus. Elektronik und Akkus wurden erneuert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Spenden für Flüchtlingstiere gesammelt

Für die Versorgung von Haustieren der Geflüchteten aus der Ukraine hat der Kreis Schleswig-Flensburg 1.400 Euro sowie Sachspenden von einem Unternehmen und Bewohnern des Schleswiger Baugebiets "Berender Redder" erhalten. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind bisher 730 Menschen aus der Ukraine registriert, erwartet wird aber die dreifache Zahl. Als Sammelunterkunft soll in Kürze die Jugendherberge in Schleswig das Haus in Borgwedel (Kreis Schleswig-Flensburg) ablösen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

