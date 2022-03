Stand: 25.03.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Flensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.687, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 1.875 und im Kreis Nordfriesland bei 2.261. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Klinikum Nordfriesland sagt stationäre Eingriffe ab

Wegen der vielen Corona-Fälle - auch beim Personal - sagen die Krankenhäuser in Husum und Niebüll (beide Kreis Nordfriesland) derzeit Eingriffe ab, die sich verschieben lassen. Besuche sind weiterhin nur in Ausnahmefällen möglich, teilte das Klinikum Nordfriesland mit. Allerdings gibt es laut DIVI-Intensiv-Register derzeit nur einen Patienten im Kreis, der intensivmedizinisch behandelt werden muss. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Flensburger Ratsversammlung fasst Baubeschlüsse

Die Flensburger Ratsversammlung hat ohne Gegenstimmen mehrere Beschlüsse zur Bauplanung gefasst: An der B200 Abfahrt Rude soll auf der alten Deponie eine gut vier Hektar große Solaranlage entstehen. Die Handwerkskammer plant in der Johannisstraße am ehemaligen Standort des Jugendaufbauwerks einen Neubau für die Tischler- und Metallbauausbildung und am JAW-Standort in der Eckener Straße sollen Wohnhäuser entstehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Schafs- und Ziegenkäsesaison eröffnet

In Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Landwirtschaftskammer die Schafs- und Ziegenkäsesaison eröffnet. Die Winterpause, in der die Tiere trächtig sind und nicht gemolken werden, ist vorbei. Nach Angaben der Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquartsen, habe sich das Interesse von Supermärkten an den regionalen Produkten in den letzten Jahren verstärkt. In einem landesweiten Internetportal sind jetzt mehrere 100 Hofläden, Hofgastronomie und Wochenmärkte verzeichnet -unter dem Namen "Gutes-vom-Hof.sh". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

