Stand: 24.03.2022 10:23 Uhr

Mehr Platz für Geflüchtete in Turnhallen in Flensburg

Die Stadt Flensburg hat die Kapazitäten für Flüchtlinge aus der Ukraine in den Turnhallen gegenüber der Exe aufgestockt. Bisher konnten neu ankommende Menschen schnell weiter verteilt werden, etwa in die Jugendherberge oder die Wohnquartiere, die 2016 errichtet wurden. Die Hallen waren in der vergangenen Nacht nur mit 16 Frauen, neun Kindern und sechs Männern belegt. Wer jetzt hinzu kommt, müsse aber vorerst in den Hallen bleiben, heißt es vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Platz gebe es für maximal 500 Menschen. Noch immer werden einzelne ukrainische Geflüchtete trotz gültiger Papiere an der dänischen Grenze abgewiesen, obwohl die dortigen Behörden betonen, Ukrainer könnten einreisen, berichtet Lasse Andersen vom DRK. Das DRK Flensburg stellt nach eigenen Angaben rund um die Uhr zwei Einsatzkräfte zur Verfügung, die ehrenamtlich die Betreuung für die Geflüchteten übernehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:30 Uhr

Neue Brutplätze für Fluss-Seeschwalbe in Geltinger Birk geschaffen

In der Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) hat das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) zwei neue Brutplätze für die gefährdete Fluss-Seeschwalbe geschaffen. In Höhe der Mühle Charlotte sowie nahe des Leuchtturms Falshöft schwimmen nun Flöße auf der Ostsee und im Noor. Wenn es gut läuft, können bis zu 25 Paare auf einem Floß nisten, sagt Nils Kobarg vom LLUR. Später sollen Webcams auf den Flößen installiert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:30 Uhr

