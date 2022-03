Stand: 22.03.2022 10:27 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Nothilfe für ukrainische Studierende

Studierende aus der Ukraine können Nothilfe beantragen, wenn sie durch den Krieg in eine Notlage geraten sind. Das Land hat dafür knapp 260.000 Euro bereitgestellt. Eine Notlage kann laut Studentenwerk unter anderem dadurch entstehen, dass die Unterhaltszahlungen der Eltern ausbleiben, oder dass die Studierenden ihren Nebenjob wegen der emotionalen Belastung nicht mehr machen können. In Schleswig-Holstein sind etwa 100 ukrainische Studierende an den Hochschulen eingeschrieben. Die finanzielle Soforthilfe beträgt maximal 860 Euro im Monat und kann bis zu drei Monate beantragt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:30 Uhr

TSV Nord Harrislee: Handball-Damen wollen Etat-Loch stopfen

Sprit- und Hotelpreise, Busmieten und Lohnkosten - alles wird teurer für die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee. Gleichzeitig sind die Ticket-Einnahmen Corona-bedingt eingebrochen und einer ihrer Hauptsponsoren ist abgesprungen. Damit sie auf in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen können, fehlen 20.000 Euro im Etat. Daher haben sie nun eine Crowd-Funding-Aktion gestartet. Für noch mehr Aufmerksamkeit soll auch ein Video sorgen, dass sie selbst gedreht haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:30 Uhr

Günther trifft dänischen Integrationsminister

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich am Montag mit dem dänischen Integrationsminister Mattias Tesfaye zu einem Gespräch im dänischen Generalkonsulat in Flensburg getroffen. Hintergrund ist die aktuelle Situation ukrainischer Flüchtlinge, die nach Dänemark einreisen wollen. Seit vergangenem Donnerstag gilt in Dänemark ein Gesetz, dass es ukrainischen Staatsbürgern - und ihren Angehörigen - erlaubt, eine auf zwei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Doch bevor die Flüchtlinge einreisen dürfen, müssen sie zum Beispiel in Pattburg registriert werden, sagt der dänische Integrationsminister Tesfay. Günther zeigte Verständnis für das Sicherheitsbedürfnis der Dänen und bezeichnete die aktuelle Situation als riesigen Kraftakt, den man gemeinsam bewältigen wolle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 16:30 Uhr

