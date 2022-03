Stand: 17.03.2022 10:25 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Dänemark führt Sondergesetz für ukrainische Geflüchtete ein

Das dänische Parlament hat mit großer Mehrheit ein Sondergesetz für Geflüchtete aus der Ukraine verabschiedet. Diese sollen so die Möglichkeit bekommen, eine auf zwei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis in dem skandinavischen Land zu erhalten. Mit dem Gesetz will Dänemark auch dafür sorgen, dass Vertriebene aus der Ukraine so schnell wie möglich Arbeit finden, Zugang zu Gesundheitsdiensten erhalten und Kinder in die Schule oder in den Kindergarten gehen können. Auch eine Weiterreise nach Schweden und Norwegen ist nun möglich. Bislang wurden insbesondere Menschen ohne biometrischen Pass an der dänischen Grenze abgewiesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:30 Uhr

Ukrainische Kragenbärin in Kappeln angekommen

Nach einer mehr als einwöchigen Odyssee durch die Ukraine ist eine Kragenbärin in der Nacht zum Donnerstag sicher im Tierschutzzetrum Weidefeld in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) angekommen. Die sieben Jahre alte Kragenbärin Malwina stammt aus einer Tierauffangstation nahe Kiew und musste aus dem Kriegsgebiet gerettet werden. Nach ein paar Monaten Eingewöhnung im Tierschutzzentrum soll die Bärin dann in das gleiche Gehege wie ihre Artgenossen kommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:30 Uhr

