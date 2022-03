Stand: 16.03.2022 09:59 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Dänemark will auch Ukrainer ohne biometrischen Pass einreisen lassen

Schon morgen soll im dänischen Parlament ein Sondergesetz verabschiedet werden und noch am selben Tag in Kraft treten. Dieses Gesetz soll ukrainischen Geflüchteten auch ohne biometrischen Pass einen befristeten Aufenthalt in Dänemark ermöglichen. Das bestätigte das dänische Ministerium für Einwanderung NDR Schleswig-Holstein. Auch eine Weiterreise, etwa nach Norwegen oder Schweden, steht den Geflüchteten dann frei. Bislang war das nicht möglich - auch gestern wurden noch Menschen an der deutsch-dänischen Grenze abgewiesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

Adler-Reederei will Dieselzuschlag erheben

Aufgrund der drastisch gestiegen Treibstoffkosten will die Adler-Reederei nach eigenen Angaben vorübergehend ihre Ticketpreise erhöhen. Je nach Schiffstyp, Strecke und gebuchtem Tarif wird ein Dieselzuschlag ab einem Euro erhoben. Die Flotte der Adler-Reederei besteht derzeit aus 29 Fahrgastschiffen, die auf der Nord- und Ostsee sowie auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs sind. Laut SHZ diskutiert man zur Zeit auch bei der FRS Syltfähre über eine Erhöhung der Ticketpreise - die pendelt zwischen List auf Sylt und Havneby auf Röm. Die Wyker Dampfschiffsreederei dagegen plant ihre Preise bis Ende des Jahres beizubehalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

