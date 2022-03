Stand: 15.03.2022 11:15 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Geflüchtete aus der Ukraine kommen nach Flensburg und Gespräche mit Dänemark

Bisher hat die Stadt Flensburg 160 geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Die meisten von ihnen sind entweder in städtischen Unterkünften oder privat bei Freunden und Familien untergekommen. Im Sporthallenkomplex an der Exe werden sowohl Personen untergebracht, die in Deutschland bleiben wollen, als auch Personen, die zur Zeit nicht nach Dänemark einreisen dürfen. Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) appellierte diesbezüglich an den dänischen Integrationsminister. Bei ihrem gestrigen Besuch der neu eingerichteten Notunterkunft des Kreises Nordfriesland in der Husumer Messehalle sagte Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU), sie sei zuversichtlich, dass Dänemark künftig mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen wird. In dieser Situation müssten alle Länder zusammenhalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

Nach Unterbrechung in der Pandemie: "Tour de Flens" im Mai geplant

Nach zwei Jahren Corona-Pause organisiert das Glücksburger Bildungszentrum Artefact kommenden Mai wieder die "Tour de Flens". Das ist eine grenzübergreifende Tour mit Elektro-Autos, die Station in Flensburg, Pattburg und Sönderhav machen wird. Vor Ort können sich Interessierte bei den Fahrern über den Alltag mit E-Autos informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

