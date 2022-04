Stand: 29.04.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Rendsburg: Unfall mit Streifenwagen

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz, als es auf dem Thormannplatz zu dem Unglück kam. Für die Aufräumarbeiten war die Kreuzung mehr als zwei Stunden lang für den Verkehr komplett gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Neue Sehenswürdigkeit für Kiel geplant

Die Stadt Kiel plant eine neue Attraktion für Touristen an der Kiellinie. Nach Angaben aus dem Rathaus würde diese bis zu 55 Millionen Euro kosten - und trägt den Titel "Digitales Meeresvisualisierungszentrum". Im Mittelpunkt der Ausstellung soll das Meer stehen - mit Informationen zur Forschung, zu Landschaften unter Wasser und wie alles mit dem Klima zusammenhängt. Mehrere Gutachter entwickelten diese Pläne und stellten verschiedene Varianten für die genaue Umsetzung vor. Die von der Stadt bevorzugte Variante würde 55 Millionen Euro kosten und könnte jährlich 250.000 Besucher empfangen. Bei der Finanzierung müssten Bund und Land auf jeden Fall mitspielen. Nach der Sommerpause wird die Ratsversammlung eine Machbarkeitsstudie beauftragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Erfolg für THW Kiel

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel am Abend gegen die HSG Wetzlar gewonnen - mit 27:24. Damit festigen die Kieler Tabellenplatz zwei. Und in der zweiten Fußball-Bundesliga trifft Holstein Kiel heute auswärts auf Tabellenführer Werder Bremen. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Kiel-Trainer Ole Werner, der nun bei Werder auf der Bank sitzt und den Aufstieg schaffen will. Holstein dagegen will endgültig den Klassenerhalt klar machen - dafür würde unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz ein Punkt reichen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.075,5, der Kreis Plön eine Inzidenz von 751,4 und in Neumünster liegt sie bei 1.028,7. Kiel hat laut Landesmeldestelle aktuell einen Wert von 922,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.030,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2022 | 08:30 Uhr