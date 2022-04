Stand: 28.04.2022 08:35 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

50-Jähriger aus Brodersby weiter vermisst

Die Polizei sucht weiterhin nach dem 50-jährigen Bilgin Örnek aus Brodersby im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dort lebt er in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung, er hat das Down-Syndrom. Seit neun Tagen fehlt von ihm jede Spur, so Polizeisprecher Sönke Petersen. "Wir hatten Hubschrauber und Drohnen eingesetzt, um Bilgin zu finden", erklärt Petersen. Suchhunde und ein Taucherteam seien ebenfalls im Einsatz gewesen, ohne Ergebnis. "Wir hoffen, dass wir von der Öffentlichkeit gegebenenfalls nochmal neue Hinweise bekommen, denen wir dann nachgehen könnten", bittet der Polizeisprecher. Bilgin Örnek ist zwischen 1,50 und 1,55 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und trägt eine schwarze Brille. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Online-Crash-Kurse für Ukrainisch an der VHS Neumünster

Wer geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen möchte und Probleme mit der Sprache hat, kann an der Volkshochschule (VHS) Neumünster an Crash-Kursen für Ukrainisch teilnehmen. Laut Stadt beginnen die Kurse in der kommenden Woche und finden online statt. Dabei soll es zum Beispiel um das Alphabet und die Aussprache gehen - sowie um einfache Sätze und wichtige Worte. Alle Infos zur kostenlosen Anmeldung gibt es auf der Internetseite der Stadt Neumünster. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

IG Bau ruft zu Schweigeminute in Kiel auf

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) ruft Beschäftigte heute unter anderem in Kiel zu einer Schweigeminute auf. Hintergrund ist der internationale Worker's Memorial Day. Es soll der Menschen gedacht werden, die bei der Arbeit ums Leben gekommen oder schwer erkrankt sind. Bauarbeiter, Forstleute und Gebäudereiniger würden besonders gefährlich arbeiten und das unter eine hohen Belastung, heißt es von der IG Bau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

