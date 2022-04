Stand: 26.04.2022 10:03 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Kieler besitzen statistisch gesehen weniger Autos

Schleswig-Holsteiner haben laut einer Statistik des Kraftfahrtbundesamtes besonders viele private Autos. Demnach sind bei uns im Land 543 private Wagen je 1.000 Einwohner zugelassen. Damit liegt Schleswig Holstein im Ländervergleich auf dem fünften Platz. In den Städten sind deutlich weniger Privatwagen unterwegs als in den Kreisen. So liegt die Dichte an privaten Autos in Kiel landesweit am niedrigsten: Auf 1.000 Einwohner kommen nur etwa 390 Wagen. Die meisten Privatwagen fahren im Kreis Schleswig-Flensburg und auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Dort sind laut Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes 607 Autos je 1.000 Einwohner zugelassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Bewohnerin nach Brand in Flintbeker Seniorenheim gestorben

Nach einem Brand in einem Seniorenheim in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eine 75-jährige Bewohnerin gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war im Apartment der Frau am Montagnachmittag aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Dabei hätte die Bewohnerin schwerste Brandverletzungen erlitten. Laut Feuerwehr wurde die Seniorin in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Zwei weitere Bewohner wurden wegen Atemwegsreizungen ebenfalls behandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Cinemare Meeresfilm-Festival startet in Kiel

In Kiel beginnt das sechste Cinemare Meeresfilm-Festival. Bis zum kommenden Sonntag (1.05.) werden 50 internationale Filme gezeigt, die nach Angaben der Veranstalter die Ozeane auf die großen Leinwände bringen. In den Filmen geht es um die Faszination, die Liebe zum Meer, aber vor allem auch um dessen Schutz. Bilder von bedrohten Ökosystemen sind genauso dabei, wie die die Dokumentation "Sturmfahrt" - sie zeigt Extremsegler Boris Herrmann während der Vendée Globe, der wohl härtesten Regatta der Welt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.727,7, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.617,3 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.399,2. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.291,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.345,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

