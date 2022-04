Stand: 22.04.2022 09:13 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Bombenentschärfung in Schwentinental: B76 betroffen

Heute wird in Schwentinental (Kreis Plön), Ortsteil Raisdorf in der Straße Bekholz ein Blindgänger entschärft. Anwohner des Bereiches mussten bis 9:30 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. 125 Menschen sind davon betroffen. Eine Notunterkunft wurde im Rathaus Schwentinental im großen Bürgersaal eingerichtet. Personen, die Hilfe bei der Evakuierung benötigen, können sich für weitere Informationen an das Bürgertelefon 04307 811 223 wenden. Da die B76 seit 9 Uhr für den Verkehr zwischen den Auffahrten zur B202 und der Wakendorfer Straße in beide Richtungen voll gesperrt ist, sollen Autofahrer nach Polizeiangaben diesen Bereich weiträumig umfahren. Außerdem ist eine Umleitung ausgeschildert. Wie lange diese Sperrungen dauern, kann noch nicht gesagt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Kostenentwicklung für neue Rader Hochbrücke unklar

Im kommenden Jahr beginnt der Ersatz-Neubau der der Rader Hochbrücke bei Rendsburg. Durch den Krieg in der Ukraine sind Baustoffe deutlich teurer geworden und teilweise nicht verfügbar. Laut der zuständigen DEGES kann noch nicht gesagt werden, welche Auswirkungen das auf den Zeitplan für den Bau der neuen Brücke über den Kanal haben wird. Auch sei nicht absehbar, ob sich die Kosten von geplanten 380 Millionen Euro noch mal erhöhen. Momentan laufe noch die Ausschreibung und die Verhandlungen mit den drei Bewerbern, so DEGES Sprecher Ulf Evert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Mehr Schiffe auf NOK unterwegs

Der Verkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) hat seit Jahres-Anfang weiter zugelegt. Im ersten Quartal stieg laut der zuständigen Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt die Zahl der Schiffspassagen um gut zwei Prozent auf 6.810 Schiffe - im Vorjahreszeitraum waren es noch 6.676. Auch mehr Ladung wurde durch den Kanal befördert - zwischen Januar und März waren es 22,9 Millionen Tonnen, etwa 8,1 Prozent mehr als 2021. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Urteil nach Schwarzarbeit-Prozess erwartet

Zwischen 2016 bis 2020 soll eine Baufirma aus Neumünster durch Schwarzarbeit dem Staat laut Anklage einen Gesamtschaden von rund 4,4 Millionen Euro zugefügt haben. Heute soll am Kieler Landgericht dazu das Urteil verkündet werden. Angeklagt ist ein 46 Jahre alter Mann, der seit rund einem halben Jahr in U-Haft sitzt. Bei einer Verurteilung drohen ihm zwischen vier und viereinhalb Jahren Haft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.212,7, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.213,7 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 977,4. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.107,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 982,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

