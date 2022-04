Stand: 21.04.2022 10:13 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

CAU will mehr über die Jungsteinzeit erfahren

Die Nachricht über die ältesten Radspuren der Welt, die bei Flintbek entdeckt wurden, hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Mithilfe moderner Technik und neuen Methoden hofft das Institut für Ur- und Früh-Geschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) jetzt noch mehr über das Leben der Menschen aus der Region vor mehr als 5.000 Jahren zu erfahren. Laut dem Wissenschaftler Jan Piet Brozio will man sich nun verstärkt dem Alltagsleben der Menschen damals widmen. Dafür wollen die Forscher Siedlungen aus Mohren und Feuchtgebieten genauer untersuchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Sea King sind in Hohn gelandet

Das Marinefliegergeschwader 5 (MFG 5) ist zurück in Schleswig-Holstein. Bis Ende des Monats starten und landen Hubschrauber vom Typ Sea King vom Fliegerhorst Hohn bei Rendsburg. Die 50 Jahre alten Maschinen sind im Einsatz für den Such- und Rettungsdienst auf hoher See. Als Grund für die temporäre Stationierung nannte die Marine Verzögerungen bei Arbeiten an anderen Außenstellen des Geschwaders. Das MFG 5 war jahrzehntelang in Kiel-Holtenau stationiert, bis es nach Nordholz in Niedersachsen verlegt wurde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Wer wird neuer Bürgermeister von Eckernförde: Bewerberinnen und Bewerber stellen sich vor

Eckernförde wählt einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Zwei neue Bewerberinnen und zwei Bewerber stehen laut Verwaltung für das Amt zur Wahl. Der bisherige Amtsinhaber Jörg Sibbel tritt nicht mehr an. Wer aber sind die vier neuen Kandidaten und Kandidatinnen und wofür stehen sie eigentlich? Davon können sich interessierte Wähler selbst ein Bild machen: Um 18:30 Uhr startet in der Stadthalle Eckernförde eine Vorstellungsrunde, bei der auch Fragen gestellt werden können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.171,5, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.244,7 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 779,7. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.016,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 981. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

