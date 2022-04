Stand: 19.04.2022 10:44 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Brandstifter

Vor dem Kieler Landgericht startet ein Prozess gegen einen Mann, der einen hohen Schaden in der Landesunterkunft in Neumünster verursacht haben soll. Angeklagt ist ein 28-Jähriger. Er soll im vergangenen Oktober das von ihm bewohnte Zimmer in der Landesunterkunft in Neumünster in Brand gesetzt haben. Laut Anklage soll der Mann mehrere Betten in dem Raum mit Alkohol getränkt und die Betten dann angezündet haben. Das Zimmer brannte komplett aus. Der entstandene Schaden wird mit 150.000 Euro angegeben. Vor der Tat soll der Angeklagte erfahren haben, dass sein Asylantrag erneut abgelehnt worden war. Im Kieler Landgericht sind insgesamt sechs Verhandlungstage geplant, das Urteil könnte Mitte Mai fallen. Der 28-Jährige sitzt in U-Haft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

Kilia-Sportanlage wird vorgestellt

Die Kilia-Sportanlage am Hasseldieksdammer Weg in Kiel ist fertig saniert. Seit Sommer vergangenen Jahres hat das Kieler Grünflächenamt unter anderem den Rasenplatz gegen Kunstrasen getauscht, ein Entwässerungssystem eingebaut und die Flutlicht-Anlage erneuert. Nun wollen Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und Sportdezernent Gerwin Stöcken (SPD) den Platz der Öffentlichkeit vorstellen. Genutzt wird er unter anderem vom FC Kilia Kiel und den Footballspielern der Kiel Baltic Hurricans. Die Sanierungskosten liegen laut Stadt bei 1,6 Millionen Euro. Das Land hat 250.000 Euro dazu beigesteuert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 647,5 der Kreis Plön eine Inzidenz von 623,9 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 585,7. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 850,4 Die landesweite Inzidenz liegt bei 727,7. Allerdings wurden über Ostern kaum aktuelle Zahlen übermittelt, die Werte sind also nicht aussagekräftig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

