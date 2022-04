Stand: 14.04.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Pro-Kopf-Einkommen in Kiel und Neumünster sehr niedrig

Die Städte Kiel und Neumünster gehören bundesweit zu den Schlusslichtern in Bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler Stiftung versucht in einer Studie näher zu beleuchten, wie viel Geld die Einwohner eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt zur Verfügung haben. Demnach landet die Landeshauptstadt Kiel auf Platz 384 von 400. Die Bewohner von Neumünster haben pro Jahr ein verfügbares Einkommen von knapp 19.800 Euro. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind es rund 4.600 Euro mehr.

Keine Verkehrstoten in Kiel im Jahr 2021

Erstmals seit Beginn der systematischen Erfassung hat es in Kiel im vergangenen Jahr keine Verkehrstoten gegeben. Laut dem Verkehrssicherheitsbericht der Polizei ist auch die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Menschen in Kiel um rund 10 Prozent auf knapp 1.100 zurückgegangen. Auch die Polizei im Kreis Plön hat ihren Verkehrssicherheitsbericht vorgelegt. 2021 sind hier sechs Menschen auf den Straßen umgekommen - so viele wie im Vorjahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.270,5 der Kreis Plön eine Inzidenz von 1082,3 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.072,5. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.218,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.132,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.04.2022 | 08:30 Uhr