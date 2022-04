Stand: 13.04.2022 09:56 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Folgen des Ukraine-Kriegs für Bauunternehmen

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine treffen auch die Bauunternehmen in Schleswig-Holstein. Laut Landesverband des Baugewerbes in Kiel wird es immer schwieriger, an Material und Teile zu kommen. Der Hauptgeschäftsführer Georg Schareck rechnet deshalb auch mit Auswirkungen auf große Baustellen - beispielsweise den weiteren Ausbau der B404 zur A21 südlich von Kiel. Auch für die landeseigenen Bauvorhaben rechnet das schleswig-holsteinische Verkehrsministerium mit steigenden Kosten und längeren Bauzeiten. Auf Nachfrage hieß es: Der Landesbetrieb Straßenbau steht in Kontakt mit allen beteiligten Baufirmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Oberbürgermeister Kämpfer präsentiert Programm für Kieler Woche

Nach zwei pandemiebedingt deutlich kleineren Ausgaben plant die Stadt Kiel erstmals wieder eine herkömmliche Kieler Woche. Die konkreten Pläne für das Sommerfest vom 18. bis 26. Juni will Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) heute Mittag vorstellen. Im Vorfeld war von einem friedlichen Fest der Gemeinsamkeiten, Begegnungen und musikalischen Überraschungen die Rede, das angesichts des Krieges in der Ukraine auch ein Zeichen für Völkerverständigung, Solidarität und Weltoffenheit setzen soll. Im vergangenen Jahr hatte sich die Kieler Woche pandemiebedingt vor allem um maritime Erlebnisse wie die Segelregatten vor Kiel-Schilksee und die traditionelle Windjammerparade auf der Förde gedreht. Große Flanierbereiche an der Kiellinie und Musikbühnen in der Innenstadt gab es nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Stadtwerke Neumünster erhöhen Preise im Juni

Die hohen Energiepreise kommen nun nach und nach auch bei den Privatkunden in unserer Region an. Im Juni trifft es die Kunden der Stadtwerke Neumünster. Die Arbeitspreise für Strom und Gas werden etwa ein Drittel teurer, teilte das Unternehmen mit. Grund seien die gestiegenen Einkaufspreise. Ein Vier-Personen-Haushalt muss dann etwa 43 Euro im Monat mehr für Gas zahlen. Beim Strom sind es gut 22 Euro mehr im Monat. | Sendedatum 03.04.2022 08:30

DRK sucht Blutspender

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet über Ostern Blutspenden-Termine in der Region an. Nach Angaben einer Sprecherin sind die Spenden nötig, um die Versorgung auch über die Feiertage aufrecht erhalten zu können. Denn die Präparate sind teilweise nur wenige Tage haltbar. Am Donnerstag und am Sonnabend ist das DRK zum Beispiel in Neumünster, Mönkeberg (Kreis Plön) und Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Willige Spender müssen vorab einen Termin reservieren. Das geht auf der Internetseite des DRK Blutspendedienstes Nord-Ost. Dort stehen auch alle Orte und Uhrzeiten der Blutspende-Aktionen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.291,3 der Kreis Plön eine Inzidenz von 966,3 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.081,3. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.244,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.133,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2022 | 08:30 Uhr