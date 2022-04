Stand: 11.04.2022 09:31 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Analoger Wahl-O-Mat heute in Eckernförde

In Eckernförde startet heute die Tour des sogenannten Wahl-O-Mat zum Aufkleben. Nach Angaben des Landesbeauftragten für politische Bildung ist das Ziel, dass die Menschen in Gespräche über politische Themen und die Positionen der Parteien kommen. Beim Wahl-O-Mat zum Aufkleben handelt es sich quasi um die analoge Variante des im Internet abrufbaren Tools. Bei dem können Nutzer anhand verschiedener Thesen ihre Meinung mit den einzelnen Parteien abgleichen. Dann wird errechnet, mit welcher Partei es die meisten Übereinstimmungen gibt - als Orientierung für die Landtagswahl am 8. Mai. Heute ist das Team des Landesbeauftragten für politische Bildung zuerst in Eckernförde zu Gast an der Schiffbrücke. Bis zur Wahl sind weitere Stationen in unserer Region noch Kiel, Neumünster und Rendsburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

THW Kiel wieder vorn im CL-Rennen

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel auswärts beim GWD Minden gewonnen. Beste Werfer 30:27 Arbeitssieg waren Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind mit jeweils sechs Treffern. Weil gleichzeitig die Füchse Berlin zu Hause gegen Hannover nur unentschieden spielten, hat der THW als Tabellenzweiter nun wieder die Nase vorn im Kampf um die Qualifikation für die Champions League. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Holstein Kiel erkämpft Sieg im Nordderby

Jubel bei den Fußballern von Holstein Kiel gestern. Im ausverkauften Station - mit 15.034 Zuschauern - schlugen sie den Hamburger SV mit 1:0. Das goldene Tor des Tages erzielte Kwasi Okyere Wriedt in der 13. Minute. Durch den Erfolg gegen den HSV in der zweiten Bundesliga sind die Kieler dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher gekommen - der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt jetzt neun Punkte bei noch fünf verbleibenden Partien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.295,7 der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.022,8 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.090. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.198,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.110,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

